Il Terontola si regala un bomber per i 60 anni sociali Vortice di panchine

È attivissimo il Terontola (Seconda categoria). La formazione cortonese, in vista del traguardo dei 60 anni di attività, si regala un bomber esperto che può garantire sicurezza per il torneo che inizierà tra qualche mese. Il Terontola ha infatti ufficializzato sui propri canali social l’arrivo di Endri Sina, già attaccante di Circolo Fratticciola, Fratta Santa Caterina e Bettolle che per la prima volta in carriera vestirà la maglia gialloblù. Il Badia a Roti si getta nel mercato ed ha raggiunto l’intesa con il centrocampista classe 2004 Souley Pouye, proveniente dall’Atletico Levane Leona. Sempre il Badia a Roti conferma Stoppielli (alla sua decima stagione), Cetoloni, Rulli, Teci e Torzini. Il nuovo tecnico dei gialloazzurri sarà Alessandro Angeli, nell’ultimo torneo era stato impegnato nella prima parte di stagione sulla panchina della Faellese. Il Vaggio Piandiscò ha confermato il tecnico Cristian Innocenti alla guida della squadra che affronterà il prossimo campionato di Prima Categoria, dove ha centrato la salvezza nella sua prima stagione poche settimane fa. La Fortis Arezzo riparte con Mirko Latorraca, il Badia Agnano con Alan Erpici, vincitore dell’ultima coppa di Terza categoria.