Arezzo, 22 novembre 2023 – Il Tennis Giotto in campo nei Play Off per la serie A1. La prima squadra maschile del circolo aretino ha chiuso al secondo posto la prima fase di A2 e, da neopromossa nell’importante campionato nazionale, è stata protagonista di un cammino particolarmente positivo che è valso l’accesso agli spareggi per la promozione.

Il primo turno dei Play Off è fissato per le 10.00 di domenica 26 novembre sui campi di via Divisione Garibaldi quando il Tennis Giotto incontrerà in una sfida secca il Canottieri Padova, con la vincitrice che meriterà il passaggio alla finalissima in programma domenica 3 e 10 dicembre contro l’Ata Battisti di Trento.

Il cammino del Tennis Giotto ha superato ogni aspettativa: la formazione ha fatto affidamento quasi esclusivamente su atleti cresciuti nel settore giovanile che hanno vissuto l’emozione del debutto in A2 e che hanno subito dimostrato preparazione e carattere per piazzarsi ai vertici della classifica, in virtù di un avvio di campionato caratterizzato da quattro successi nei primi quattro incontri.

Gli atleti schierati nella prima fase da capitan Alessandro Caneschi sono stati Filippo Alberti, Stefano Baldoni, Guelfo Baldovinetti, Alessio Bulletti, Pietro Fanucci, Andrea Pecorella e Federico Raffaelli che potranno ora misurarsi nel delicato appuntamento dei Play Off, facendo affidamento sul sostegno e sul calore del pubblico casalingo.

«La prima fase di stagione è stata eccezionalmente positiva - commenta il direttore sportivo Francesco Benci. - Da neopromossi in A2, infatti, abbiamo raggiunto la permanenza in categoria e i Play Off con largo anticipo, facendo affidamento soprattutto sui ragazzi del vivaio che hanno avuto il traino, il sostegno e la fiducia dell’intero circolo.

Ora attendiamo tutti gli appassionati per i Play Off quando avremo l’opportunità di giocare la prima sfida tra le mura amiche». L’autunno del Tennis Giotto ha regalato soddisfazioni anche a livello giovanile, con la prima vittoria internazionale di Raffaele Ciurnelli.

Classe 2008, il giovane tennista è sceso in campo nel torneo ITF J30 sulla terra battuta di Oujda in Marocco dove ha giocato nel doppio insieme al belga Nand Vandepoele con cui ha vissuto un percorso impeccabile con quattro successi e con l’affermazione nella finalissima per 7-5 e 6-0 contro la coppia marocchina Bouyacoub-Missoum.

Ciurnelli, accompagnato dal maestro Francesco Crocini, è riuscito a ben figurare anche nel singolare con il raggiungimento della prima semifinale della carriera in un torneo internazionale Under18.