Il Tennis Giotto ha aperto la serie A2 femminile con una vittoria

Arezzo, 7 ottobre 2024 – Una bella vittoria per 4-0 per il Tennis Giotto nella prima giornata di serie A2 femminile. Il circolo aretino ha vissuto il suo debutto assoluto nell’importante campionato nazionale e, sostenuto dal calore di decine di sostenitori, ha rotto il ghiaccio sui campi casalinghi contro il Tennis Training Foligno con cui è riuscito a centrare l’intera posta in palio.

La formazione schierata da capitan Jacopo Bramanti ha fatto affidamento prevalentemente sulle ragazze protagoniste della triplice promozione consecutiva dalla C all’A2 che hanno subito dimostrato la loro preparazione anche nella nuova categoria, iniziando la stagione nel migliore dei modi.

Il primo punto è stato messo a segno da Matilde Mariani che ha superato Jasmine De Magistris per 6-2 e 6-0, poi Camilla Gennaro ha giocato un incontro particolarmente equilibrato e combattuto contro Chiara Girelli terminato con l’affermazione al terzo set per 4-6, 6-4 e 6-3. A chiudere il conto dei singoli ha contribuito Gaia Squarcialupi con la vittoria su Giada Clerici per 6-1 e 6-1, infine l’ultima soddisfazione è arrivata dal doppio dove Mariani-Squarcialupi si sono imposte per 6-3 e 6-2 su De Magistris-Girelli.

Il campionato delle aretine proseguirà domenica 13 ottobre con la prima trasferta in casa del Ct Bologna mentre, in contemporanea, i campi di via Divisione Garibaldi ospiteranno l’esordio del Tennis Giotto nella serie A2 maschile dopo aver rispettato il turno di riposo nella prima giornata.

La squadra capitanata da Alessandro Caneschi ospiterà il Ct Reggio e farà affidamento sul confermato gruppo che nel 2023 ha raggiunto i Play Off per la promozione in A1 formato da Filippo Alberti, Stefano Baldoni, Guelfo Borghini Baldovinetti, Alessio Bulletti, Francesco Cartocci, Raffaele Ciurnelli, Pietro Fanucci, Andrea Pecorella e Federico Raffaelli, rinforzato dal solo innesto dello spagnolo Daniel Merida Aguilar (attualmente al 322° posto del ranking mondiale).

Il fine settimana è stato ulteriormente arricchito anche dalla prima partecipazione in assoluto ai campionati italiani a squadre di tennis in carrozzina dove il Tennis Giotto è riuscito nell’impresa di rientrare tra le migliori quattro formazioni della penisola. Il circolo ha schierato Lorenzo Degl’Innocenti e Andrea Morandi che, accompagnati dai maestri Giacomo Grazi ed Ester Baschirotto, hanno vinto il primo turno per 3-0 sullo Special Sport Bergamo e il secondo turno per 2-0 sullo Sport di Più Torino, meritando l’accesso alla semifinale dove si sono arresi per 2-0 al Cus Torino che aveva conquistato gli ultimi tre titoli nazionali.

A completare la squadra del Tennis Giotto sono capitan Roberto Mazzi e Maria Vietti. «La partecipazione ai campionati italiani di wheelchair tennis - commenta Grazi, - è un piccolo, grande, sogno che si realizza.

Questo debutto è stato reso ancor più emozionante dai bei risultati sul campo con un posto tra le migliori quattro squadre che ha definitivamente consacrato il Tennis Giotto tra i punti di riferimento nazionali nell’insegnamento e nella promozione di questo sport paralimpico».