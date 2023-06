Il Tennis Giotto centra i Play Off per la serie A2 femminile

Arezzo, 15 giugno 2023 – Il Tennis Giotto ai Play Off per la serie A2. Il traguardo è stato raggiunto dalla prima squadra femminile che, nella stagione dell’esordio assoluto in B1, è riuscita nell’impresa di festeggiare l’accesso agli spareggi per la promozione con un turno d’anticipo rispetto alla conclusione del campionato.

Quattro successi nelle prime quattro partite con tredici incontri vinti e solo tre persi hanno permesso alle ragazze guidate da Jacopo Bramanti di blindare il secondo posto in classifica che permetterà di mantenere in vita fino all’ultimo il sogno della salita in A2.

Questo percorso ha visto per protagoniste Rachele Bacciarini, Camilla Bramanti, Matilde Mariani, Sofia Scatola, Gaia Squarcialupi e Federica Trevisan che, con il supporto della ceca Aneta Laboutkova e della rumena Arina Gabriela Vasilescu, hanno dimostrato la loro preparazione anche nell’importante terza serie nazionale.

Il gruppo era reduce da una doppia promozione per le vittorie dei campionati di C nel 2021 e di B2 nel 2022, con il Tennis Giotto che per la prima volta in quarantun anni di storia ha così potuto vivere le emozioni di scendere in campo nella B1 femminile.

Il percorso è stato scandito dalle vittorie per 4-0 all’esordio sul Gs Argentario (Tn) e poi per 3-1 su Ct Parabiago (Mi), Tc Merano (Bz) e Tc Sinalunga (Si), con l’unico passo falso registrato nella trasferta in casa dello Sport Club Nuova Casale (Al).

Questo cammino è valso la matematica certezza del secondo posto finale a prescindere dal risultato dell’ultimo turno in programma domenica 18 giugno sul campo dello Sporting Club Sassuolo, con le attese che saranno ora orientate verso i sorteggi per i Play Off che decreteranno la promozione in A2 dove il Tennis Giotto è già presente con la prima squadra maschile.

«Siamo orgogliosi dei risultati delle nostre ragazze - commenta il direttore sportivo Francesco Benci. - La squadra era neopromossa in B1 ma è subito riuscita a disputare un campionato di vertice, centrando un grande risultato come l’accesso ai Play Off con un turno di anticipo».