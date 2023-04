Il tecnico: "Brutta figura" Ma il direttore lo blinda

"Ha un rinnovo automatico e per me Paolo Indiani è l’allenatore dell’Arezzo anche nella prossima stagione. Mi auguro che resti perché non è cambiato nulla rispetto all’accordo che abbiamo fatto quando siamo venuti qua e quello che gli avevo prospettato ad inizio stagione si è poi avverato". Paolo Giovannini non tradisce preoccupazione dopo che lo stesso tecnico ha dichiarato che la sua permanenza andrà ricontrattata. "Non so perché l’ha messa in dubbio – sottolinea il direttore generale - Sicuramente ci incontreremo prima della fine del campionato e lo ascolterò, ma non vedrei motivi per una sua partenza. Paolo è anche un amico e vorrei che proseguissimo insieme questa esperienza".

Anche lo stesso Indiani sottolinea la giornata negativa. "Mi dispiace enormemente per i tifosi. Non bisogna più fare queste figure. Vero l’inferiorità numerica, ma abbiamo mollato presto e cinque gol sono troppi".

Sul suo futuro continua ad essere enigmatico. "I tifosi si aspettano che resti? Anche io, ma dobbiamo parlare dei programmi. Io non ho ancora firmato niente e fino a che non c’è nero su bianco e non ci siamo messi a tavolino con il direttore è prematuro sbilanciarsi".