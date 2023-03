Il team Rossi nel deserto del Marocco

AREZZO

Duemilacinquecento chilometri da percorrere in sette giorni di gara sul deserto del Marocco. Domenica è la data fissata per la partenza della gara internazionale Carta Rallye e il Team Rossi 4x4 sarà presente al via a Guelmin, a pochi chilometri di distanza dall’Oceano Atlantico, con l’obiettivo di tenere alti i colori italiani e aretini. Il pilota Stefano Rossi, coadiuvato dal navigatore Alberto Marcon, tornerà al volante del suo Nissan Patrol Y61 per mettersi alla prova in un rally che si svilupperà lungo un percorso vario che attraverserà l’intero Paese passando dalla regione di Tan Tan, dalla Valle del Draa e dalle dune sahariane dell’Erg Chegaga, prima dell’arrivo nell’oasi di Merzouga. Il Team tornerà in gara per la prima volta dopo il lungo stop per l’emergenza sanitaria e a distanza di tre anni dall’ultima partecipazione alla Africa Eco Race.