Il taekewondoka Andrea Conti è l'atleta dell'anno

Arezzo, 2 ottobre 2023 – Ancora un riconoscimento per l’atleta della NrGym Taekwondo Arezzo che vince la prima edizione del premio Augusto Frullani, istituito dal Comune di Monte San Savino per premiare i migliori atleti della città.

Andrea Conti è l’atleta dell’anno di Monte San Savino. “Qui mi sono cresciuto come atleta e come persona, dedico il premio a tutti i savinesi: mi impegnerò per portare il Monte al sogno delle Olimpiadi”.

Il taekewondoka classe 2002 della NrGym Arezzo si aggiudica la prima edizione del premio Augusto Frullani: il riconoscimento che Comune di Monte San Savino ha istituito, in ricordo del famoso concittadino e giocatore di palla col bracciale, per premiare i migliori atleti della città, del presente e del passato.

Per la sezione “atleti individuali di oggi” il riconoscimento è andato nelle mani di Andrea Conti, savinese doc, già quattro volte vincitore della medaglia d’oro ai Campionati Italiani di Taekwondo (2015, 2016, 2021, 2022), che il giugno scorso si è aggiudicato il terzo posto agli European Games 2023 di Cracovia.

“Grazie al Comune di Monte San Savino per questo premio che mi riempie di orgoglio e di gioia - dichiara Andrea Conti - qui a sono cresciuto e mi sono formato come persona e come atleta”. “Questo premio lo dedico alla mia famiglia che ha sempre supportato tutte le mie scelte, a mio nonno che in ogni gara è accanto a me a darmi forza e al mio allenatore, Antonino Cappello, che è la chiave di questo splendido cammino”.

“E poi vorrei dedicare il riconoscimento a tutti i savinesi: dai più piccoli ai più grandi che ogni giorno mi dimostrano il loro supporto: mi impegnerò per portare Monte San Savino al sogno dei cinque cerchi, alle Olimpiadi!”. “Siamo felici di vedere un nostro atleta tra le eccellenze della città - dichiara l’allenatore della NrGym Arezzo Antonino Cappello - un riconoscimento ha un significato particolare per noi perché sottolinea il nostro impegno nel territorio.

Come associazione che lavora nella comunità di Monte San Savino, e nelle sue frazioni come Montagnano, vedere uno dei nostri atleti ricevere il Premio Frullani è una conferma del valore del nostro impegno”. La premiazione si è svolta ieri sera al teatro Verdi di Monte San Savino.

Insieme a Conti, sono stati premiati i ragazzi della scuola media Andrea Contucci che nel 1981 diventarono campioni d’Italia nella pallavolo ai Giochi della Gioventù; il calciatore Marcello Scali, unico savinese ad aver giocato in Seria A; e la squadra femminile della Sansovino per la vittoria della Coppa Toscana nell’edizione 2022-2023.

"L'Amministrazione comunale, appena saputo l’ultimo risultato agli European Games di Conti, ha deciso di celebrare uno dei suoi migliori atleti: esempio di dedizione e determinazione - dichiara il sindaco di Monte San Savino, Gianni Bennati - speriamo tutti che Andrea porti il nome di Monte San Savino alle Olimpiadi: non è solo un suo desiderio, è il desiderio di tutti noi savinesi”.