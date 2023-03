Il Subbiano perde d’un soffio la storica finale

Si ferma sul più bello l’avventura del Subbiano nella Coppa Italia di Promozione. Alle Due Strade, davanti al pubblico delle grandi occasioni, la formazione gialloblù deve cedere il passo per il gradino più alto del podio, battuta dal gol di Maiorana che premia il Meridien. Per il Subbiano, tornato la scorsa estate in Promozione, l’appuntamento in terra fiorentina poteva per certi versi impreziosire una stagione che era partita con una buona marcia, salvo poi incontrare difficoltà in campionato fino all’avvicendamento in panchina che ha prodotto l’addio di Dimitri Bronchi e l’arrivo di Andrea Benedetti, vittorioso in semifinale e che nelle ultime giornate ha riportato fuori dalla zona rossa della classifica i ragazzi del basso Casentino. Al ‘Bozzi’ i ritmi sono subito intensi. Si gioca in velocità con ribaltamenti di fronte da una parte e dall’altra ma sia Lancini che Lavorini restano per lo più inoperosi.

Da segnalare nel primo tempo alcune iniziative di Rubechini (nella foto) per il Subbiano e di Maiorana per il Meridien che non producono effetti almeno fino alle battute conclusive della prima frazione. È il 43’ infatti quando su un lancio dalle retrovie Benedetti e Falorni collezionano il traversone sul quale Maiorana è il più lesto ad appoggiare in rete per il gol del vantaggio. La ripresa si apre con il Subbiano che parte all’attacco ma le occasioni migliori sono sui piedi di Rubechini che non ha fortuna su calcio piazzato. Il Meridien è ancora una volta insidioso con Maiorana dal limite ma Lancini alza sopra la traversa. Scorrono i minuti e le speranze di arrivare almeno al pareggio diminuiscono. Nei minuti finali il Subbiano resta anche in dieci e il Meridien deve praticamente tenere alta la concentrazione per poi festeggiare con la Coppa.

Resta comunque un percorso storico per il Subbiano e la convinzione di avere i mezzi per chiudere in campionato lontano dalla zona rossa nonostante la delusione per come è terminata l’esperienza in Coppa.

Matteo Marzotti