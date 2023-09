Il secolo color amaranto

di Luca Amorosi

È stata la serata di Arezzo e degli aretini, oltre che dell’Arezzo Calcio. La prima squadra della città ha compiuto proprio ieri cento anni d’età, un traguardo che non poteva non essere celebrato con una grande festa di popolo. Un secolo di passione, gioie e dolori, cadute e rinascite, ripercorso al Comunale tra ospiti, filmati e scrosci di applausi di fronte al numeroso pubblico assiepato in tribuna coperta. La serata si è di fatto aperta con la sfilata di tutte le formazioni giovanili dell’Arezzo e dell’Accademia Arezzo, la scuola calcio del Cavallino. Intorno alle 20.45, poi, ecco l’esibizione delle ragazze della Ginnastica Petrarca, che hanno deliziato il pubblico con uno spettacolo dal notevole impatto scenografico.

A seguire, poi, la vera e propria celebrazione al motto di "100 anni di passione": il primo a sfilare è stato Marco Nardi, nipote del primissimo presidente dell’Arezzo, poi si è riavvolto il nastro tra i decenni fino ad arrivare ai giorni nostri, con la partecipazione di tanti ex calciatori, allenatori e dirigenti. Menzione d’obbligo per i favolosi anni Ottanta di ex bandiere come Stefano Butti, recordman di presenze e presidente del Museo Amaranto, e Menchino Neri, capitano rimasto nella leggenda per la cosiddetta rovesciata dei sogni, passando per Andrea Mangoni e Pino Pellicanò.

Folta delegazione anche per la squadra dell’era Cosmi: oltre appunto a Serse, presenti anche diversi calciatori di quella rosa tra cui l’amatissimo Bobo Pilleddu, che si era sposato proprio ad Arezzo ieri mattina. Tanti, purtroppo, anche gli assenti illustri come Mario Somma, Matteo Serafini, Elvis Abbruscato o Massimo Pavanel, tutti impegnati a vario titolo nel mondo del calcio e costretti a rinunciare per i propri impegni professionali.

Alcuni, come "il Generale" ed Horacio Erpen, hanno però lasciato dei messaggi video che sono stati riprodotti insieme ad altri filmati celebrativi, come quelli legati alle promozioni o quello sulla Battaglia Totale, accompagnato dall’intervento del preparatore atletico amaranto Maurizio Pecorari, dell’attuale presidente dell’Arezzo femminile Massimo Anselmi e di alcuni esponenti di Orgoglio Amaranto.

Tra i momenti più toccanti, infine, l’arrivo di Jessica Casolari, cugina di Lauro Minghelli, con la maglia amaranto numero 6, e il gran finale con capitan Settembrini che alza la coppa della vittoria dello scorso campionato di D. Altri cento di questi anni, Cavallino Rampante.