Il Sansepolcro va a caccia del blitz E’ derby tra Baldaccio e Foiano

AREZZO

A tre giornate dalla fine il Sansepolcro cerca un altro passo in avanti verso il ritorno in serie D. I bianconeri questo pomeriggio, con calcio di inizio alle ore 15 saranno di scena in casa del Pontevalleceppi, formazione che stazione ben lontana dalla zona rossa della classifica forte anche dei vari distacchi che si sono creati in coda al gruppo. Servirà la massima attenzione in casa bianconera, così come alta sarà l’attenzione sull’Ellera, seconda della classe a meno tre dalla vetta, di scena contro il San Sisto, terzo in graduatoria e lontano tredici lunghezze dal secondo posto. In Eccellenza Toscana tutti gli occhi sono puntati sulla Baldaccio Bruni. La squadra di Renato Borgo deve ottenere almeno un punto nell’ultimo turno della regular season del girone B di Eccellenza. Il motivo è presto detto. Il Foiano, avversario di giornata della Baldaccio Bruni al Saverio Zanchi, grazie alla forbice è già salvo e quindi non ha problemi o preoccupazioni legate alla classifica.

La Baldaccio Bruni invece deve fare attenzione. Il quartultimo posto è lontano solo un punto e se è vero che è occupato dal Firenze Ovest, oggi di riposo e quindi certo di andare ai playout, è anche vero che il Porta Romana ha solo tre punti di ritardo dalla Baldaccio. Se oggi dovesse vincere il Porta Romana e la Baldaccio dovesse scivolare i biancoverdi andrebbero allo spareggio salvezza. Insomma ci sono vari incroci possibili con l’unica certezza che anche il segno X, quello del pari, potrebbe bastare alla squadra di Borgo di restare in categoria senza dover fare i conti con la lotteria degli spareggi.

Decisamente più tranquilla la giornata della Castiglionese.

I viola di Fani si godono una stagione stupenda al ritorno in Eccellenza e di fatto il derby con la Sinalunghese potrebbe essere la ciliegina sulla torta perchè di fatto i senesi sono salvi, i viola hanno la certezza matematica del terzo posto e semmai possono ambire ancora al secondo in caso di vittoria e sconfitta della Colligiana che, per la cronaca, affronterà comunque una Lastrigiana ormai salva. Al termine di questi 90’, con il Figline che ha già festeggiato il ritorno in serie D, sarà possibile capire i vari accoppiamenti di playoff e playout.