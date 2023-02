Il Sansepolcro ritrova Gorini in vista di Cannara

Domenica prossima riprende il campionato di Eccellenza umbra e il Sansepolcro è chiamato dalla trasferta di Cannara contro la penultima della classe senza Quadroni e Pedrelli, squalificati dal giudice sportivo per somma di ammonizioni, ma dovrebbe tornare disponibile Giulio Gorini assente dal match del 22 gennaio contro l’Olympia Thyrus. Innanzitutto, come stai? "Diciamo abbastanza bene. Ho ripreso ad allenarmi in maniera differenziata la scorsa settimana, ma questi giorni ritornerò in gruppo, per cui io in primis, ma lo staff medico e quello tecnico speriamo positivamente".

In pratica sei fermo da più di un mese, le cause? "Uno strappo, seppur lieve, che i medici chiamano lesione di secondo grado, ma ora sono ok e sono pronto per il 5 marzo a Cannara". La caratteristica di questo Sansepolcro che è in vetta? "Che guardiamo sempre a noi, anche per quello che ci resta da fare, umiltà, concentrazione, serenità e tranquillità, queste le caratteristiche per tornare in serie D".

Fabio Patti