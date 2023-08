Il Sansepolcro fa poker

Il Sansepolcro dopo la vittoria con la Primavera della Lazio, il successo a Castiglion Fiorentino, lo stop con il Perugia arriva al triangolare di Montone. La squadra di casa di Promozione e il Lama di Eccellenza le avversarie. Prima partita tra Montone e Lama con vittoria della squadra ospite con reti di Braccalenti e Bartoccini. Il Montone affronta poi il Sansepolcro che ha la meglio per 2-0 grazie alle reti di Brizzi e Piermarini. A chiusura del triangolare, quindi, sfida tutta bianconera tra Lama e Sansepolcro. I ragazzi di Bricca che nonostante tre partite in quattro giorni, si aggiudicano per 2-0 la partita con gli avversari della Valtiberina grazie alle reti di Ferri Marini, la seconda arrivata su rigore. Un buon Sansepolcro che ha potuto impiegare i ragazzi a disposzione di Andrea Bricca (nella foto), che ora si gode il momento di relax ferragostano con la sua squadra. In tutto, da quando la preparazione ha avuto inizio a Gragnano il 19 luglio scorso, anche se trattasi di amichevoli, sono arrivati quattro successi e una sconfitta. Si prevede un’amichevole prima della trasferta a Trestina del 27 agosto in Coppa Italia di serie D.

Fabio Patti