Il Sansepolcro al triangolare con l’Arezzo

Il Sansepolcro dopo la vittoria con la Lazio Primavera si accinge ad affrontare venerdì 4 agosto, in un triangolare amichevole, l’Arezzo e il Francavilla. Giovedì 3 sarà invece l’occasione ufficiale per la nuova partnership con Virtus Francavilla Calcio, società professionista militante nel campionato di Serie C girone C e con Nuovarredo, azienda che rinnova il proprio impegno a fianco del club bianconero nell’anno del ritorno in Serie D, confermandosi come sponsor principale sulla divisa di gioco e della nuova maglia della prima squadra per la stagione 2023-24. L’evento si terrà giovedì 3 agosto alle 17,30 nella sala del Consiglio comunale biturgense, alla vigilia del triangolare Sansepolcro-Arezzo-Virtus Francavilla. La presentazione, che si aprirà con il saluto del sindaco ed assessore allo sport Fabrizio Innocenti, vedrà la partecipazione del presidente Giorgio Lacrimini e della dirigenza bianconera, del patron di Nuovarredo e presidente della Virtus Francavilla Antonio Magrì.

F.P.