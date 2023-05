Il sabato speciale del Vasari Rugby

Un sabato speciale quello vissuto da oltre 50 giovanissimi atleti nell’impianto del Vasari Rugby di Arezzo. L’iniziativa è nata su spinta dell’Associazione Autismo Arezzo e del Vasari Rugby che assieme all’Asd Giuco 97 di Torino sta lavorando ad un ambizioso progetto di sport, inclusione e solidarietà che ha come finalità quella di creare stabili presupposti per attività sportiva e ludica per i ragazzie diversamente abili in piena armonia con gli altri sportivi normodotati che già frequentano l’impianto del Vasari.

Proprio per questo è stata coinvolta l’Asd Giuco 97 Torino, associazione sportiva tra le prime in Italia a promuovere e sviluppare attività sportive di vera integrazione sociale ed i ragazzi. I giovani atleti, tra i quali militavano anche ragazzi autistici, hanno giocato e si sono divertiti in assoluta armonia, segno che le potenzialità di questo progetto sono enormi. A sostenere questo percorso anche i dirigenti della Polisportiva Sieci Asd Valdisieve Rugby, che hanno portato la loro esperienza di inserimento dei disabili nello sport.