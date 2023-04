Il ritorno in campo di Matteo Cutini con l'Amen Scuola Basket Arezzo

Arezzo, 20 aprile 2023 – Dopo quasi un anno di assenza Matteo Cutini ha indossato nuovamente la maglia dell'Amen Scuola Basket Arezzo sul parquet della Mens Sana Siena realizzando nove punti che hanno contribuito al bel successo amaranto di domenica scorsa.

Cutini sarà un tassello importante per coach Evangelisti in questo finale di stagione per aiutare la squadra ad ottenere il massimo risultato possibile da un campionato molto equilibrato e che si appresta a vivere la sua fase decisiva.

Il numero 8 storico della SBA si è messo a disposizione dei compagni e dell'allenatore in un ruolo diverso da quello a cui era abituato da prima punta, quando in un decennio con la casacca amaranto ha viaggiato i ad oltre 16 punti di media a partita, dimostrando in questo modo un grande attaccamento alla società. Domenica 23 Aprile contro lo Spezia al Palasport Estra sarà dunque l'occasione per i sostenitori amaranto di poterlo rivedere in campo in una sfida molto importante valida per l'ultima giornata di campionato che per regolamento prevede che tutte le gare debbano essere giocate in contemporanea e che quindi non si giocherà nel consueto sabato sera ma Domenica alle 18.