Il ritorno del bomber Schinnea "Con la Pianese un’altra finale"

TERRANUOVA

Un ritorno roboante quello di Lautaro Schinnea. Tre partite giocate finora e già due reti all’attivo. Il bomber argentino è di nuovo a disposizione di Simone Calori, che può aggiungere così un’altra freccia al proprio arco in un momento in cui di centravanti ce n’è assolutamente bisogno per risalire il girone. "Ho avuto qualche problema fisico – racconta l’attaccante – che mi ha costretto a stare fuori per quasi tutta la prima metà del campionato, ma alla fine dopo tanto lavoro sono tornato nelle condizioni di rientrare in campo per stare al fianco dei miei compagni di squadra e godermi gli allenamenti e le partite con il gruppo, una seconda famiglia con cui mi sono trovato benissimo sin dal mio arrivo a Terranuova". Il rigore segnato con l’Arezzo al 41’ del primo tempo e il gol partita con l’Ostiamare a 20 minuti dal triplice fischio denotano un Lautaro in grande spolvero, ma il giocatore tiene a precisare che le vittorie sono esclusivamente frutto del lavoro di squadra. "Tutti si sacrificano ed è fondamentale il lavoro che facciamo ogni giorno quando arriviamo allo stadio. Nessuno agisce come singolo, perché i risultati si vedono quando ognuno fa la sua parte e dà il proprio contributo nel corso del match. Personalmente, sono molto contento di aver segnato due gol nelle ultime partite e lo sono allo stesso modo quando sono i miei compagni a farlo. D’altronde questo è l’unico modo per vincere" dice sorridendo.

Prosegue nel frattempo la preparazione in vista di un altro appuntamento cruciale, con l’arrivo di un’altra capolista al Matteini. "Per noi – aggiunge Laucha – le gare fino al termine della stagione saranno tutte finali e non faremo distinzioni rispetto a quale club ci troveremo di fronte, che sia la Pianese, prima in classifica, oppure un’altra formazione. Adesso non siamo più ultimi, ma non basta. Il livello di gioco con la Pianese sarà alto, così come lo è stato con l’Arezzo, ma abbiamo già dimostrato di essere in grado di gareggiare con chiunque. È fuori discussione che le ultime partite ci hanno dato una spinta morale altissima e dobbiamo proseguire su questa strada, perché il Terranuova Traiana possiede tutti gli elementi giusti per fare un buon campionato".

Francesco Tozzi