Il profilo della città in Maratona Lo stadio è pronto per la festa

AREZZO

La proiezione lascia presupporre che saranno oltre 5mila gli aretini domani sugli spalti a spingere l’Arezzo verso la vittoria del campionato. Il penultimo giorno di prevendita ha registrato un ulteriore balzo nella vendita dei biglietti. A ieri sera, alle 19, il dato ufficiale comunicato dalla società era di oltre 4mila tagliandi staccati nei vari punti vendita. A questi vanno aggiunti i 922 abbonati. Esaurita la tribuna laterale sud. Numeri alla mano, dunque, si va verso il nuovo record di spettatori stagionali che fino ad oggi si era registrato in occasione del derby di andata contro il Livorno E non potrebbe essere altrimenti considerato il clima di grande fibrillazione che si è registrato per tutta la settimana in città. Non è un caso, infatti, che siano siano andate a ruba sia le bandiere amaranto messe in vendita dalla società in collaborazione con Orgoglio Amaranto e i gruppi della curva sud "Lauro Minghelli". Non solo aste e vessilli, domani in tanti si presenteranno con maglie, t-shirt, sciarpe e cappellini amaranto per colorare di un’unica tonalità il comunale.

E proprio lo stadio in occasione della gara contro la Pianese tornerà a mostrare una maratona diversa: E’ stato, infatti, annunciato il nuovo look che prevede l’istallazione di uno striscione che coprirà l’intero settore opposto alla tribuna centrale.

La coreografia, mostrata in anteprima in un video, presenta ai lati lo stemma del club con il cavallino rampante e al centro il profilo urbano di Arezzo raffigurante i monumenti più belli e significativi della città. Una coreografia molto suggestiva che fornirà un colpo d’occhio emozionante. Un’iniziativa resa possibile grazie al contributo e l’impegno del Comune e in particolare della Fondazione Arezzo in Tour. Nei giorni scorsi era stata ripulita l’area esterna alla maratona, inagibile ormai del 2007. "Un intervento sicuramente atteso che restituisce il giusto decoro a questa parte dell’impianto sportivo" il commento dell’assessore Alessandro Casi.

Nel frattempo è vigilia anche per la squadra. Questa mattina è in programma la rifinitura poi consueta conferenza stampa di Indiani.

A.L.