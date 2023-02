Il presidente Livi: "Una prova incoraggiante"

MONTEVARCHI

A fine gara, in sala stampa, salta il classico confronto di opinioni a tra gli allenatori, nel senso che davanti ai giornalisti si presenta solo Ivan Maraia, il tecnico dei rossoneri: "Avevo chiesto ai miei giocatori di interpretare al meglio le ultime dieci partite del campionato, fondamentali per i nostri obiettivi, e non ho nulla da rimproverare alla squadra che ha creato occasioni importanti e messo in mostra l’atteggiamento giusto contro un ottimo Montevarchi. Sapevo – ha aggiunto Maraia – che l’avversario non merita la classifica attuale e come noi voleva vincere. Alla luce della prestazione, confermo che i rossoblù hanno tutte le carte in regola per rimanere dentro la categoria. Dal canto nostro – ha concluso – proseguiamo il cammino pensando già ai prossimi impegni, a cominciare dalla sfida di domenica prossima con l’Ancona". Sul versante aquilotto a parlare è, al solito, il presidente Angelo Livi che non nasconde, nonostante il pareggio e la vittoria ancora rinviata, il compiacimento per la prova generosa e gagliarda della formazione di casa: "Era da tempo che volevamo vedere i ragazzi così. Di sicuro – ha aggiunto il massimo dirigente del sodalizio valdarnese – se ci fossimo espressi in ugual maniera in molte altre circostanze ora non ci troveremmo in coda. E allora dovremo ripartire, fin dalla trasferta durissima, almeno sulla carta, di Cesena con il medesimo spirito e se possibile, impegnandosi ancora di più per ottenere il risultato. La fiammella della speranza – ha rimarcato Livi – nell’Aquila è accesa e l’ambiente è tutt’altro che rassegnato. Bisogna credere ora più che mai nelle potenzialità del gruppo e tirar fuori le qualità, la determinazione, in una parola il cuore, per tenerci stretto il professionismo". Nota finale sulla formazione di partenza: "Volevamo il successo ed era giusto sperimentare un assetto votato a cercare il gol, mettendo in preventivo anche qualche ripartenza degli ospiti, e l’esame è stato superato".

Giustino Bonci