Il presidente Celli spinge la New Sansepolcro

Un quarto di finale forse sfortunato, perso 3-2 dalla New Volley Sansepolcro per la serie B nell’andata contro Monteluce. Ma oggi i biturgensi ce la possono fare. "Abbiamo giocato – dice il presidente Alessandro Celli – un pò in agrodolce. Abbiamo subito gli avversari di Monteluce in questi quarti di finale di serie C maschile, nel primo e secondo set, poi siamo venuti fuori bene il terzo e quarto e pensavamo di avercela fatta, ma i nostri avversari ce l’hanno messa tutta e si sono aggiudicati il match. Questa sera, al palasport di Sansepolcro, alle 21,15, dovremo vincere, 3-0 o 3-1 per approdare alle semifinali. Se, malauguratamente vincessimo 3-2, avremo a disposzione il golden set, ovvero un set ulteriore a fine gara. Se gli avversari invece si aggiudicheranno il match di ritorno odierno, saranno loro ad accedere alle semifinali".

Nell’ipotesi di un successo e del passaggio al prossimo turno, chi toccherebbe alla New Volley nelle semifinali? " Il 14 e 21 maggio penso Narni – dice Celli – che ha vinto 3-0 in trasferta e gioca questa sera in casa contro Faroplast Perugia". Tutte le migliori si sfideranno. "Sì – conferma – ma attenzione soprattutto a Spoleto. Al completo ha dato problemi a Narni nella fase regolare. Ancora è tutto da giocare ed invito il nostro pubblico a sostenerci questa sera al palasport di Sansepolcro".

Fabio Patti