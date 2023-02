Il Pratovecchio frena la Sansovino Lucignano vola, stop Montagnano

Se non è un’impresa poco ci manca. Il Pratovecchio fanalino di coda ferma la Sansovino sullo 0-0. La squadra di Iacomoni resta inchiodata in un punteggio a reti inviolate nella stessa domenica nella quale l’Asta invece passa di misura e allunga in testa a tutte.

Risultati non scontati alla vigilia di questo turno del campionato di Promozione dove la Sansovino andava a far visita ad un Pratovecchio in crisi, reduce dal cambio di allenatore di due settimane fa, e chiamato a giocarsi il tutto per tutto. I rossoneri, sfruttando magari il fatto campo, riescono ad imbrigliare la manovra degli arancioblù e così lo 0-0 finale significa per la Sansovino un mezzo passo falso, mentre per il Pratovecchio è un punto che in chiave salvezza serve a poco visto che il San Quirico resta comunque a più tre, ma per il morale è tantissimo.

L’Asta intanto espugna Alberoro. I rossoblù cadono per mano dei senesi. Il confronto in Valdichiana è deciso alla fine del primo tempo dal gol di Bonechi che tiene l’Alberoro a metà classifica ma soprattutto permette all’Asta di andare a quota 42 punti contro i 36 della Sansovino.

Prova rimandata per il momento per il Montagnano. I torelli dopo la vittoria nel derby cercavano l’allungo decisivo in classifica per entrare di forza nelle posizioni nobili. Ed invece ecco che il Casentino Academy si conferma per adesso più avanti trovando al 44’ il gol, che varrà poi la vittoria, con Lunghi. Il Lucignano è ormai fuori dalla crisi in cui era incappato e lo dimostra il perentorio tre a zero con il quale si impone in casa del Montalcino.

Una vittoria che riporta gli amaranto della Valdichiana lontani dalla zona rossa e soprattutto in scia di un posto in scia dei playoff. A farne le spese tra l’altro una vittima eccellente come il Montalcino che incassa la prima rete al 45’ ad opera di Barbi e poi nel giro di quattro minuti con Ferretti e Vasseur registra rispettivamente il due e il tre a zero.

Solo un punto per il Subbiano. I gialloblù di Dimitri Bronchi non sbloccano l’incontro con il Torrenieri restando nelle zone calde, ma il pari ottenuto contro una delle migliori quattro formazioni del girone D di Promozione è comunque un ottimo risultato anche se adesso serve tornare alla vittoria quanto prima visto che la zona salvezza è salita a quota 22 punti, complice anche la vittoria importante del Pienza sul Lornano Badesse.

A decidere il match la rete ad inizio ripresa di Sodiq che permette al Pienza di imporsi nello scontro diretto.

Matteo Marzotti