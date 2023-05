Il Poppi trionfa ai supplementari

Fa festa il Poppi ai tempi supplementari. La formazione casentinese allenata da Stewfano Saini (nella foto) torna in Seconda categoria dopo cinque anni e lo fa vincendo la finale playoff con la Tuscar. Davanti al pubblico delle grandi occasioni a Subbiano, i gialloverdi danno filo di torcere al Poppi arrivato secondo in campionato. Nei 90 minuti il risultato non si sblocca. Si va così ai supplementari quando il Poppi trova il gol con Bellingheri. Una rete che non permette poi alla Tuscar di reagire. Al triplice fischio esplode la festa dei casentinesi.