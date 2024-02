Il Palazzetto del Nuoto verso il terzo ciclo di corsi

Arezzo, 8 febbraio 2024 – Terzo ciclo di corsi al Palazzetto del Nuoto di Arezzo. Lunedì 19 febbraio è la data fissata sul calendario per la partenza del nuovo calendario di lezioni della scuola nuoto per tutte le età, dai neonati agli adulti, che saranno tenute dalla Chimera Nuoto e che proseguiranno per nove settimane fino al 21 aprile.

I corsi saranno ospitati da vasche di diversa altezza dell’impianto cittadino e saranno strutturati con una didattica attiva dove l’apprendimento verrà incentrato direttamente sulla pratica e sugli obiettivi da raggiungere, permettendo agli allievi di acquisire basi tecniche e sicurezza nelle acque.

La programmazione della Chimera Nuoto prenderà il via già con la fascia d’età “0-3 anni” dove, fin dai primi mesi di vita, i bambini potranno entrare in piscina con un genitore e vivere un percorso per imparare a galleggiare e baby-nuotare secondo i principi scientifici del Metodo Giletto.

Questo corso è stato anticipato dalla giornata promozionale del Baby Acquatic’s Day che ha registrato la presenza di oltre ottanta famiglie a cui è stata proposta una lezione gratuita per un primo approccio all’ambiente acquatico e per una presentazione delle diverse fasi didattiche che spaziano dalla preparazione all’attività in acqua.

I bambini tra i quattro e i sei anni vivranno invece un’esperienza motoria completa dove l’insegnamento avverrà direttamente in acqua profonda secondo la “pedagogia del bordo” che, senza traumi, permette di imparare prima a galleggiare e successivamente a nuotare.

Nella scuola nuoto per ragazzi dai sette ai diciotto anni e nella scuola nuoto per adulti dai diciotto ai cento anni, infine, verrà impostato un percorso calibrato ai diversi livelli di preparazione per accompagnare dal galleggiamento alla propulsione con i quattro stili.

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni è possibile visitare la pagina facebook “Palazzetto del Nuoto Centrosportchimera” o rivolgersi direttamente alla segreteria dell’impianto cittadino in viale Gramsci.