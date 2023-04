Il Palazzetto del Nuoto ospita quattro studenti spagnoli in Erasmus

Arezzo, 14 aprile 2023 – Dalla Spagna al Palazzetto del Nuoto di Arezzo. L’impianto cittadino ha aperto le proprie porte a quattro giovani studenti spagnoli che, fino al mese di giugno, avranno l’occasione di vivere un’esperienza di crescita umana e di sviluppo di nuove competenze al fianco degli istruttori e del personale della Chimera Nuoto.

Questi ragazzi frequentano il quarto anno delle scuole superiori e sono arrivati ad Arezzo per un progetto Erasmus che, oltre alle tradizionali lezioni scolastiche, prevede anche il coinvolgimento in diverse attività, servizi e strutture del territorio. Tra queste rientra anche il Palazzetto del Nuoto che ha accolto gli studenti e che li coinvolgerà in diverse mansioni che comprendono l’assistenza agli istruttori a bordo vasca, alle famiglie o alla segreteria.

Questi percorsi saranno orientati a fornire nuove capacità, a promuovere lo scambio di conoscenze e, soprattutto, a far vivere occasioni di inclusione e dialogo utili anche per imparare la lingua italiana. Un’importante occasione di incontro e di confronto sarà prevista con gli stessi atleti della Chimera Nuoto con l’obiettivo di stimolare una reciproca conoscenza e uno scambio di esperienze, andando così a favorire una crescita anche per i ragazzi e le ragazze della stessa società aretina.

«L’ospitalità degli studenti arrivati ad Arezzo per vivere l’esperienza dell’Erasmus - commenta Marco Magara, direttore sportivo della Chimera Nuoto, - era una tradizione del Palazzetto del Nuoto che, nel corso degli anni, ha accolto tanti ragazzi provenienti dalla Spagna o dal Portogallo.

Siamo felici di aver ripreso questo percorso che permetterà di vivere un’arricchente esperienza di vita a contatto con una realtà nuova e stimolante in cui accrescere conoscenze, competenze e abilità, ma che rappresenterà anche un’opportunità per i nostri atleti per ampliare i loro orizzonti e per vivere preziosi incontri interculturali».