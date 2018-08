Arezzo, 23 agosto 2018 - Al palazzetto del nuoto di Arezzo ripartono tutte le attività acquatiche. Dopo la pausa estiva, la Chimera Nuoto ha ufficializzato le date che daranno il via alla nuova stagione e che vedranno centinaia di aretini tornare in vasca nelle varie discipline di nuoto e di fitness in acqua. Il primo appuntamento è fissato per lunedì 27 agosto quando sarà riattivata la segreteria e si apriranno dunque le iscrizioni per tutti i corsi, mentre da sabato 1 settembre scatterà il nuoto libero per chi è intenzionato a cogliere i benefici dell’acqua allenandosi da solo, senza istruttori e senza orari prestabiliti. Da lunedì 3 settembre torneranno in vasca gli atleti del settore agonistico e pre-agonistico per iniziare ad allenarsi in vista della nuova annata di gare che li vedrà impegnati in Toscana e in Italia, e infine da giovedì 13 settembre prenderanno il via tutti i corsi orientati a stimolare la pratica motoria e a sviluppare la sicurezza nelle acque.

Particolare attenzione sarà orientata, come tradizione, alla scuola nuoto rivolta a chi ha da zero a cent’anni, con un programma diversificato a seconda delle fasce d’età e rivolto a chi già possiede le basi tecniche della disciplina ma anche a chi è totalmente inesperto. I corsi partono fin dai primi mesi di vita, con il “Nuoto 0-4 anni” in cui il bambino sta in vasca con i genitori e si mette alla prova nelle prime esperienze acquatiche: le famiglie potranno vivere un assaggio di questo percorso domenica 9 settembre in occasione del Baby Acquatic’s Day che permetterà di provare gratuitamente una lezione. Superati i tre anni, si apre la doppia possibilità di vivere in autonomia la scuola nuoto per bambini o il “Nuoto in famiglia” con corsi comuni per genitori e figli, mentre successivamente scatta la scuola nuoto per ragazzi dai sette ai diciotto anni e per adulti dai diciotto ai cent’anni.

Oltre al nuoto, il palazzetto di Arezzo sarà anche sede di numerosi corsi di fitness acquatico, con una varietà che si diversifica per l’intensità delle attività, le metodologie di allenamento, la tipologia degli esercizi e gli attrezzi utilizzati, tra discipline quali Circuit Jump, Acqua Dren, Gym Bike e Ginnastica Dolce. Per provare le varie attività di nuoto e di fitness in acqua, infine, la Chimera Nuoto promuoverà una settimana di allenamenti gratuiti da martedì 4 a martedì 11 settembre in cui saranno proposte ben ventotto lezioni dedicate alle diverse attività della piscina. «Ci aspettano settimane particolarmente intense - commenta Marco Magara, direttore sportivo della Chimera Nuoto, - con la ripresa di tutte le attività e con i corsi gratuiti che ci proietteranno verso la nuova stagione. Invitiamo gli aretini a vivere questa occasione per conoscere l’ambiente, per valutare le discipline, per anticipare l’inizio della stagione dopo la pausa estiva, per rimettersi in forma e per divertirsi, potendo così consapevolmente scegliere se iscriversi e continuare queste attività anche nelle stagioni più fredde».