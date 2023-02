Il "nuovo" Montevarchi pronto per la svolta

di Giustino Bonci

L’aveva sottolineato, in una delle sue rare interviste televisive, ancor prima della partita che l’Aquila ha pareggiato con il Fiorenzuola. A margine di un commento richiesto sull’esito del mercato invernale, il direttore tecnico del Montevarchi Giorgio Rosadini ostentava fiducia sulle possibilità di rimonta della squadra alla luce delle correzioni apportate all’intelaiatura iniziale: "Ora – erano state le sue parole – abbiamo bisogno di una scintilla, di un risultato che ci permetta di dare valore al lavoro che stiamo facendo. Nelle ultime settimane ci siamo concentrati sulle carenze da colmare, andando a prendere calciatori che consideriamo profili idonei per ruolo e attitudini, a rendere la squadra più competitiva. E’ logico che dobbiamo sempre cercare soluzioni alla nostra portata ma credo che chi è arrivato abbia tutte le caratteristiche per poterci aiutare in questo momento".

Affermazioni che ben si adattano anche alla vigilia della delicata e, sulla carta, assai insidiosa trasferta di domenica prossima a Chiavari (inizio del match alle 17,30). In Liguria la "scintilla" evocata da Rosadini sarebbe come la biblica manna per gli aquilotti affamati di punti, anche se l’avversario è di primissima fascia. Sì, perché la Virtus Entella, che nel campionato scorso incassò all’andata una cocente sconfitta per 3-1, rifacendosi con gli interessi nel ritorno (5-1) e vittoriosa 2-1 pure nel torneo attuale, il 19 ottobre al Brilli Peri, occupa la terza piazza della classifica con 53 punti, quattro in meno del Cesena e a 8 lunghezze dalla capolista Reggiana.

Eppure, nel clan rossoblù, il sentimento prevalente non è lo scoramento. Anzi, dirigenza, direttore, staff tecnico ed atleti, confidando nei nuovi innesti non perdono la fiducia di poter raddrizzare una stagione condizionata in avvio da una raffica di intoppi e dagli infortuni a catena. La società, poi, rivendica di non aver lesinato gli sforzi per risalire la corrente e mettere a disposizione di mister Banchini rinforzi anche di esperienza. C’è la convinzione, insomma, che appena i vari Mussis, Perez, Enyan, Sorgente e i già rodati Rovaglia e Silvestro si saranno integrati a dovere nel gruppo preesistente l’Aquila possa rilanciarsi in concreto nella lotta per la salvezza. E’ ripresa, intanto, la preparazione dei valdarnesi che con l’Entella ritroveranno capitan Amatucci, Giordani e Mussis.