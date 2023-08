Il naufrago Pecorelli oggi torna in campo per fare l’arbitro

Ex arbitro di serie C della sezione di Arezzo e poi naufrago al largo dell’isola di Montecristo. L’imprenditore umbro Davide Pecorelli, 47 anni, oggi torna in campo a Trestina per arbitrare un’amichevole tra la squadra di casa, avversaria delle aretine in serie D e l’Ellera che gioca in Eccellenza. Fischio d’inizio alle 17 per quello che sarà un ritorno a tanti anni di distanza dall’ultima partita diretta per l’imprenditore dei centri estetici, attivi anche a Sansepolcro. Pecorelli nel 2021 fece perdere le sue tracce in Albania e riapparse nove mesi dopo a bordo di un gommone in avaria alla ricerca di monete d’oro a Montecristo.