Il Nastro d’Oro per baby ciclisti

Tutto pronto per la quarantesima edizione de Il Nastro d’Oro, gara ciclistica riservata agli esordienti dopo che per tanti anni è stata ad appannaggio dei dilettanti. Da ricordare la vittoria di Davide Rebellin nel 1991, poi professionista di alto livello, tragicamente scomparso il 30 novembre. Partenza domenica (ore 10) e arrivo in via Romana davanti alla sede della Polisportiva San Marco La Sella diretta da Pierluigi Padrini, che insieme all’Uc Aretina organizza la gara riservata agli Esordienti primo e secondo anno. Da percorrere cinque giri del circuito passando da Bagnaia, Vignale, Agazzi, Maestà di Cudino, Molin Bianco, via Chiarini, viale Dante, via Manzoni, via Romana per un totale complessivo di 31 chilometri. In palio i memorial Alighiero Nardi, Narciso Padrini, Aldo Rossi, Giorgio Tenti, Piera Ruggeri, Danilo Secchi, Stefano Del Tongo. A proposito è di questi giorni purtroppo anche la scomparsa di Pasquale Del Tongo che come il fratello Stefano era vicino alla Polisportiva San Marco La Sella. Iscritti finora una settantina di ragazzi.