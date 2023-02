Il moto perpetuo di Sacchini: "Sangio non ti fermare"

Azzurri dopo due vittorie, Trestina e Poggibonsi, domenica prossima cercano il ‘tris’ contro l’Orvietana. Lo sostiene il viola giovane Samuele Sacchini, che possiamo definirlo il "moto perpetuo" del Marzocco. "Vedremo come poter affrontare gli umbri, squadra rigenerata , che sta facendo anche buoni risultati- spiega Sacchini- Siamo in buona condizione, abbiamo vinto due gare di seguito, e faremo tutto il possibile per battere anche l’Orvietana, e fare tre vittorie, che sarebbe una piacevole impresa. Ci proveremo, mettendocela proprio tutta. Ci spero". Il giocatore aggiunge: "Anche perché dopo avremo tre partite molto ardue. Fare tre punti contro l’Orvietana ci metteremmo (36 punti) in buona posizione di classifica, per avere compito più agevole nel conseguire il nostro obiettivo, che è la salvezza". La squadra si aspetta il tuo gol. Ribatte Sacchini: "Sono in condizione ottima, in forma splendida , ci ho provato varie volte, spero che domenica sia più fortunato". A proposito di salvezza, visto i risultati delle squadre, evitare i play-out si pensa che bisognerà arrivare intorno ai 43 punti, se non ci saranno importanti novità. Restano da disputare 10 partite,e con trenta punti in palio tutto può accadere. Lo stesso Firicano dice: "Siamo giunti in un periodo di campionato in cui tutte le partite sono ad alto rischio. Non bisogna rallentare le motivazioni, se vogliamo, e lo spero, chiudere in bellezza. Dobbiamo crederci ed essere fiduciosi". Contro l’Orvietana sarà assente, per squalifica, Samuele Lorenzoni, probabilmente lo sostituirà Milani o Cesaretti.

Giorgio Grassi