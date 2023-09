Il Montevarchi stecca subito: uno-due da ko

MONTEVARCHI

0

SERAVEZZA POZZI

2

MONTEVARCHI (3-5-2): Spurio; Artini (24’ s.t. Lucatuorto), Francalanci, Messini (37’ s.t. Cheddira); Casagni, Muscas, Pardera (10’ s.t. Priore), Morozzi (10’ s.t. Quaresima), Lorenzini (24’ s.t. F. Conti); Benucci, Carnevali. A disposizione: Dainelli, Bigazzi, Nardi, Croci. Allenatore: Calori.

SERAVEZZA POZZI (4-2-3-1): Lagomarsini; Salerno (27’ s.t. Sforzi), Lopez Petruzzi, Forte, Ivani; Bedini (27’ s.t. Maccabruni), Granaiola; Brugognone (36’ s.t. Loporcaro), Putzolu, Camarlinghi (44’ s.t. Del Rosso); Mugelli (39’ s.t. Benedetti). A disposizione: Mariani, Biaggi, D. Conti, Cherubini. Allenatore. Amoroso.

Arbitro: Iacopetti di Pistoia (Alfieri-Ferretti). Reti: 37’ p.t. Bedini; 41’ p.t. Lopez Petruzzi.

Note: Angoli: 1-1. Ammoniti: Artini, Lopez Petruzzi, Priore, Putzolu, Ivani e Francalanci.

MONTEVARCHI – L’Aquila stecca l’esordio in campionato e si arrende all’uno – due micidiale del Seravezza Pozzi piazzato nei titoli di coda del primo tempo. Si temeva che un Montevarchi ancora cantiere aperto potesse soffrire contro la squadra di Amoroso, solida e organizzata, e infatti i limiti attuali dei valdarnesi sono emersi per la delusione cocente dei 520 tifosi approdati al Brilli Peri in una giornata caldissima.

Solo nella ripresa i padroni di casa si sono svegliati sprecando, però, due nitide opportunità. Privo per squalifica di Borgarello in mediana e dell’infortunato Jukic in attacco, Calori deve rinunciare anche ai vari Nannini, Stefoni, Ciofi e Virgillito, non ancora al meglio della condizione. Iniziano dalla panchina anche l’esperto Federico Conti, Priore e il fratello d’arte Cheddira. Tra i versiliesi non gioca subito il temuto bomber Benedetti.

Ritmo blando e taccuino sporcato nella prima mezzora solo da un diagonale a lato di Morozzi, da un tiro-cross di Brugognone, e da un’incursione senza esito di Carnevali e Benucci. Il Seravezza, tuttavia, accelera in chiusura di frazione e in 4 minuti approfitta del blackout montevarchino. 37’: Artini subisce un colpo in area e resta a terra; l’arbitro fa proseguire e sul traversone di Ivani si avventa Bedini che incorna nel sacco.

Neanche il tempo di riorganizzarsi e arriva il 2-0 ospite con Lopez Petruzzi che arpiona un destro di Camarlinghi respinto corto e fulmina Spurio. Nel recupero, poi, Mugelli spreca la palla del possibile tris. Meglio l’Aquila al rientro in campo. Leonardo Lorenzini, uno degli under cresciuti nel vivaio, inventa un sinistro che chiama Lagomarsini agli straordinari. Calano Granaiola e compagni e il Montevarchi sembra crederci ma l’errore di Carnevali alla mezz’ora, disinnescato dal portiere, e la girata fuori da due passi di Benucci, non producono il miracolo. Sì, c’è proprio tanto da lavorare.

Giustino Bonci