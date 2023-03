Il Montevarchi senza alternative Banchini: "Pronti per la Torres"

di Giustino Bonci

Pazienza e giudizio conditi da una buona dose di carattere. Questi gli ingredienti della ricetta che l’Aquila intende miscelare nel primo pomeriggio di oggi al Gastone Brilli Peri ospitando la Torres del tecnico figlinese Stefano Sottili. Alle 14,30 i rossoblù affronteranno i sardi cullando l’identico proposito delle ultime dieci giornate: ritrovare un successo che manca loro dal 23 dicembre scorso e dal 2-1 inflitto in rimonta al Gubbio. A dire il vero domenica passata i ragazzi allenati da Marco Banchini sono arrivati a un soffio dalla vittoria, peraltro clamorosa, sfoggiando in casa del blasonato e fortissimo Cesena una delle prestazioni migliori del campionato e il pareggio a dir poco stretto deve rappresentare il trampolino di lancio per continuare con lo stesso spirito e fare addirittura meglio.

Nervi saldi e razionalità, dunque, sono le armi da usare per sperare di battere una squadra tutt’altro che tranquilla, nonostante i 33 punti in classifica. Se allora gli ospiti sono motivati dalla necessità di non venire risucchiati in zona play-out, il Montevarchi è altrettanto consapevole dell’importanza della posta in palio per dare un senso alle aspirazioni di salvezza lasciando finalmente l’ultimo posto: "Abbiamo il giusto rispetto degli avversari – è stata la sintesi di Marco Banchini – e al tempo stesso siamo in crescita e fiduciosi di poter risalire la corrente".

Il tecnico dovrà fare a meno del difensore Tozzuolo per squalifica e, salvo miracoli, del capitano Francesco Amatucci in mediana e dell’ex Spezia Nicolò Bertola in retroguardia. Entrambi, a quanto si è appreso, andranno in panchina. Di contro torna disponibile il portiere Andrea Giusti, squalificato in terra romagnola e in ballottaggio con il collega di ruolo Stefano Mazzini per la maglia di titolare. Scelte quasi obbligate nel reparto difensivo, confortato dal pieno recupero di Mattia Gennari.

A centrocampo, invece, ripartiranno gli uomini del Manuzzi (Cerasani, Mussis, Giordani, Silvestro e Lischi), anche se Giulio Giordani sosterrà più da vicino Kernezo e Italeng, quest’ultimo ristabilito dalla brutta botta alla schiena incassata a Cesena. In corso d’opera ci sarà probabilmente spazio per Rovaglia, per il nazionale di El Salvador Perez e, magari, avrà una chance anche l’ex dei sardi Simone Sorgente. Sul versante opposto ma all’inizio in panchina l’ex montevarchino Edoardo Saporiti. Dirigerà la sfida Gabriele Sacchi di Macerata che ha incrociato una sola volta in carriera i valdarnesi, il 5 ottobre scorso, nel match di Coppa Italia del Comunale di via Gramsci vinto 1-0 dai padroni di casa sul Monterosi Tuscia.

COSÌ IN CAMPO (ore 14,30)

Montevarchi (3-5-2): Giusti; Chiti, Gennari, Fiumanò; Cerasani, Mussis, Giordani, Silvestro, Lischi; Kernezo, Italeng. A disposizione: Mazzini, Rossi; Bertola, Amatucci, Biagi, Boncompagni, Mané, Nador, Rovaglia, Marcucci, Enyan, Pietra, Sorgente, Perez. Allenatore: Banchini.

Torres (4-3-1-2): Garau; Dametto, Antonelli, Girgi, Fabriani; Bonavolontà, Lora, Gianola; Lisai; Ruocco, Omoregbe. A disposizione: Carboni, Salvato; R. Pinna, Tesio, Carminati, Saporiti, S. Pinna, Scotto, Campagna, Scappini. Allenatore: Sottili.

Arbitro: Sacchi di Macerata (Spataro-CozzutoAronne).