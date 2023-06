Il Montevarchi riparte dall’antistadio Romei: "Lavori alle strutture per crescere"

di Giustino Bonci

Crescere ancora anche nelle strutture indispensabili per il settore giovanile. E’ uno dei "mantra" recitati dal Montevarchi fin dalla rinascita del 2011 e ieri, come hanno sottolineato incontrando stampa e sportivi l’amministratore delegato dell’Aquila Andrea Romei e il sindaco Silvia Chiassai sono partiti ufficialmente, con l’ultimo placet del Comune, i lavori di rifacimento dell’antistadio. Impianto non banale, a due passi dal Brilli Peri, perché fu la culla, ancora prima della ripartenza di 12 anni or sono, dell’Audax, la società che salvò e incrementò il vivaio rossoblù: "Sono già partite le opere preliminari– ha spiegato Romei – ma la consegna dell’ultimo documento da parte del municipio fa decollare un’operazione da un milione e 400 mila euro e che consolida il partenariato con Palazzo Varchi. Una parte dei costi sarà coperta dai soci del Consiglio e il resto da un mutuo di 850 mila euro acceso grazie alla Banca del Valdarno che ci dà una mano decisiva per approdare al traguardo nei tempi previsti dal progetto dello Studio Papa, Calosci e Naldini". L’ad ha aggiunto che per ultimare il sussidiario serviranno 13 mesi e la priorità più urgente sarà il fondo in sintetico, pronto, ferie d’agosto permettendo, ad ottobre. In seguito verranno realizzati ex novo gli spogliatoi e rifatti quelli esistenti come chiede il Coni. Romei ha ricordato anche un aneddoto e il colloquio, al momento della nascita dell’Audax, con Raffaello Spaghetti, colonna delle giovanili rossoblù: "Mi sollecitò – racconta – a pensare soprattutto agli impianti e adesso andiamo verso la quadratura del cerchio "con un centro sportivo – gli ha fatto eco la prima cittadina – che partendo dal Comunale, costituirà il polmone essenziale per tanti ragazzi". A margine dell’incontro due le novità ulteriori: l’ingresso tra i consiglieri aquilotti di Luciano Rossetti, che assumerà l’incarico di coordinatore organizzativo, e la conferma dell’interesse a collaborare con la dirigenza attuale di un imprenditore italiano (ma svizzero di residenza) già vicino al club valdarnese nel torneo passato: "Lo presenteremo a suo tempo – ha chiarito ancora l’a.d. dell’Aquila – ma sarà un componente in più del nostro Cda. Non è un patron intenzionato ad acquisire il Montevarchi e terremo noi ben salda la barra del timone. Cremo, anzi, molto a lungo visti gli investimenti presenti e futuri".