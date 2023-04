Il Montevarchi riparte dai suoi giovani

MONTEVARCHI

Nel momento più triste per la retrocessione della formazione maggiore con 90 minuti di anticipo, l’Aquila raggiunge un traguardo significativo con la Primavera 4, la squadra Under 19 che, se non ci sarà una migrazione verso altri lidi, in grado di formare il serbatoio ideale per la ripartenza dalla serie D. Sì, i ragazzi diretti proprio da Andrea Coppi e affidati nelle ultime due settimane per il passaggio del mister ai più "grandi" a Stefano Falagiani, hanno raggiunto i play-off nel loro girone, il B nazionale, giungendo quarti ed acquisendo il diritto di partecipare agli spareggi in un torneo difficile e competitivo. Il primato è andato alla Fidelis Andria davanti alla sorpresa, relativa in fondo perché i valori non mancano, San Donato Tavarnelle, al Taranto e, appunto ai rossoblù che hanno preceduto con 39 punti l’Audace Cerignola e il Siena. In lizza, però, c’erano club come Ancona o Messina tanto per citare qualche avversaria di rango. Già certi della qualificazione, i valdarnesi hanno sfiorato, per inciso, l’impresa sul campo della capolista Andria, passando in vantaggio con Leonardo Lorenzini, uno dei talenti sui quali investire per il domani, e cedendo le armi solo nel finale alla rimonta e al sorpasso dei pugliesi. E proprio in Puglia, a Cerignola, si giocherà sabato prossimo la sfida di andata con ritorno una settimana dopo, il 29 aprile, in Valdarno, probabilmente al Brilli Peri.

Certo, il risultato – uno dei molti conseguiti e che arriveranno di certo nello scorcio conclusivo della stagione dalle innumerevoli compagini del vivaio – non cura la ferita della perdita del professionismo ma conferma un dato inequivocabile: il settore giovanile valdarnese, custodito prima della rinascita del 2011 dall’esperienza dell’Audax, in poco più di due lustri è cresciuto in maniera esponenziale, al punto da essere annoverato tra i più importanti della Toscana. Preservarlo e incentivarlo sarà un’altra delle "mission" da compiere per la società di via Gramsci che a breve, all’indomani della trasferta di domenica ventura a Rimini, si riunirà per tirare le somme e indicare su quali basi intende riprendere il cammino.

Giustino Bonci