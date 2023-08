Il Montevarchi prende Ciravegna, test per Gori

Il Montevarchi è attivo sul mercato. Dopo 10 giorni di preparazione in quel di Loro Ciuffenna, il gruppo allenato da Simone Calori proseguirà nel lavoro in vista della prossima stagione con un nuovo innesto nel reparto offensivo e un altro che, a breve, potrebbe diventare rossoblù qualora superasse il periodo di prova.

Il nuovo elemento è la seconda punta Brando Ciravegna, classe 2002, che nel passato torneo ha giocato in Eccellenza toscana con il San Miniato Basso. In campionato ha segnato 5 gol e 2 in Coppa Italia.

Nel suo passato le giovanili di Empoli e Siena, nel 2020 il passaggio al Certaldo sempre in Eccellenza e poi, nel corso della scorsa estate, l’ingaggio della società pisana: "È una delle scommesse che voglio giocare, ha affermato il Ds Nicola Del Grosso, e sono sicuro che darà una mano alla squadra".

Come detto c’è un altro elemento che dovrà, però, convincere lo staff tecnico in questi giorni. Si tratta dell’attaccante classe 2004 Lorenzo Gori, ex giovanili della Fiorentina prima della parentesi, nel gennaio scorso, al Sassuolo dove ha realizzato un gol su 18 presenze complessive. Lasciato libero dalla società viola, sta cercando di convincere l’entourage montevarchino.

Nel reparto offensivo la concorrenza è piuttosto agguerrita dopo gli ingaggi di Carnevali, dall’Eccellenza abruzzese, Jukic niente dall’Eccellenza laziale, l’under Lorenzini e l’ex Terranuova Benucci.

