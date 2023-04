Il Montevarchi non molla: ipotesi ripescaggio

di Giustino Bonci

"Siamo un club solido, serio, attento a qualunque soluzione e che ha al suo interno dirigenti giovani e lungimiranti". Le parole del presidente Angelo Livi, subito dopo il pareggio di Rimini, suonano come una garanzia di continuità e certificano la volontà dei vertici dell’Aquila di ripartire senza titubanze anche all’indomani della retrocessione in serie D. Ad ogni modo, le dichiarazioni del numero uno del Montevarchi e quel passaggio rivolto all’attenzione a qualsiasi evenienza ha fatto immaginare a qualche tifoso rossoblù l’ipotesi che il sodalizio di via Gramsci intenda avanzare una richiesta di riammissione alla Lega Pro. Legittima, peraltro, proprio sulla base dell’affermazione di partenza, ovvero che la base societaria è forte e al tempo stesso attenta a salvaguardare la sostenibilità economica. Nei prossimi giorni, peraltro, ne sapremo di più perché, a prescindere dai risultati maturati sul campo, la dirigenza aquilotta fin dalla ripartenza del 2011 si è distinta per la chiarezza sui programmi e spesso per giocare d’anticipo nell’impostazione degli obiettivi. Un ripescaggio, tuttavia, implicherebbe anche oneri considerevoli da sostenere.

Vanno sborsati, intanto, 300mila euro a fondo perduto, ai quali vanno sommati gli oltre 100mila per l’iscrizione vera e propria alla serie C. Senza contare le fideiussioni, da quella ordinaria da 350mila euro a quella integrativa da 300mila. Al momento, insomma, e tenendo conto dei progetti che la società ha in ponte per adeguare gli impianti sportivi, in particolare l’antistadio, l’eventualità di un’istanza per risalire nella categoria perduta non sembra, salvo sorprese, al primo punto dell’agenda montevarchina. Un’occasione per annunci che guardano al futuro, per inciso, può coincidere con l’ormai tradizionale serata di consuntivo dell’annata agonistica allestita dall’Associazione Memoria Rossoblù.

A maggior ragione, diventa interessante – e si prevede una presenza massiccia della tifoseria – l’appuntamento di venerdì prossimo, alle 21,15 all’Auditorium Comunale di via Marzia per la consegna dei premi annuali intitolati a Renato Pieraccioli, Costanzo Balleri e Giovanni Busoni. Riconoscimenti assegnati nell’ordine ad un personaggio da sempre vicino ai colori dell’Aquila, al miglior giocatore scelto via social e al cannoniere della squadra. All’iniziativa, oltre a sponsor ed esponenti delle istituzioni, è stato invitato, del resto, lo stato maggiore aquilotto e potrebbero essere comunicate in quel contesto le prime certezze.