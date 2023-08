Il Montevarchi all’esame Pianese

Dopo l’amichevole in famiglia di domenica a Mercatale, il Montevarchi affronterà oggi il primo vero test di questo pre campionato. A Chianciano Terme, con inizio alle ore 18, i ragazzi di Simone Calori affronteranno la Pianese. La formazione amiatina, che lo scorso anno, per buona parte del campionato, ha conteso all’Arezzo la vittoria in serie D, è avversario di tutto rispetto, con alle spalle una società molto ambiziosa. Insomma, sarà un impegno probante che consentirà allo staff tecnico di ottenere le prime indicazioni dopo questi primi giorni di ritiro. Inutile dire che ci vorrà del tempo per vedere all’opera il nuovo Montevarchi, se non altro perché la rosa è stata molto rinnovata rispetto a quella dello scorso anno. Inutile quindi immaginarsi una squadra già rodata.

L’obiettivo di Calori è quello di portare i ragazzi a giocare da collettivo all’avvio della stagione ufficiale. Un primo step nella seconda metà di agosto, in Coppa Italia e lo step successivo ad inizio settembre, quando inizierà il campionato. Dopo la gara di oggi, l’Aquila tornerà in campo domenica 6 agosto, sempre a Chianciano, con il Follonica Gavorrano.