Il lunedì di Pasquetta torna la “Parcocorsa”

Arezzo, 7 aprile 2023 – Lunedi 10 aprile (giorno di Pasquetta) la U.P.Policiano con il patrocinio del Comune di Arezzo , il CSI di Arezzo ed il CAS del Colle del Pionta organizzano la 21^ edizione della Parcocorsa.

La competizione ecologica e sportiva si sviluppa nei principali parchi della città e rappresenta una classica del lunedì di Pasquetta utilizzata anche per smaltire le tossine accumulate nella giornata di Pasqua.

Il ritrovo è previsto alle 8,30 al CAS del colle del Pionta , dove avverrà anche la partenza alle ore 10 con la fase iniziale con alcune divagazioni all’interno del bellissimo Parco del Pionta per poi proseguire uscendo da via Laschi e raggiungere il Parco Ducci fino a raggiungere, attraversando zona S.Lorentino , e la salita che porta al Duomo , il parco del Prato/ Fortezza.

Da qui comincia la discesa che porta al Parco di Villa Severi per poi indirizzare verso la pista ciclabile del pantano , Croce Rossa e zona Giotto per raggiungere il parco Pertini dove all’altezza della Banca d’Italia gli atleti si immetteranno in via Trasimeno per poi attraversare via Veneto e Via Masaccio prima di raggiungere dopo gli 11 km il Praco del Pionta dove sarà posto il traguardo. Alle ore 11 gare del settore giovanile tutte all’interno del Parco del Pionta e alle ore 11,45 Premiazioni.

E’ prevista anche una Non competitiva di km 4 e km 11 per tutti coloro che vogliono correre o camminare nei parchi della città. Saranno presenti società provenienti dalla Romagna, dalla Liguria, dall’Umbria e città toscane come Siena, Firenze, Pistoia, Lucca ed alcuni turisti stranieri che vengono a visitare la città.

Un ringraziamento alle ditte Menchetti , Novart,Tesi,Seco e Vestri Cioccolato che ha messo a disposizione di tutti i bambini un uovo di pasqua.

Programma Ore 8,30 Ritrovo al CAS del Pionta

Ore 10,00 Partenza km 11 Competitiva e non e km 4

Ore 10,45 partenze per il settore giovanile

Ore 11,40 premiazioni