Il giovane centrocampista Renzi scalpita: "Sono venuto ad Arezzo per crescere"

Il suo acquisto è stato un po’ offuscato dall’arrivo di Kozak, ma Alessandro Renzi è senza dubbio un’operazione di mercato da non sottovalutare. Il giocatore classe 2004, centrocampista duttile, in grado di occupare più ruoli in mediana è uno dei giovani più interessanti a livello nazionale. "Sono molto contento di essere arrivato in una piazza storica e di tradizione come Arezzo" - le sue prime parole. Originario di Montevarchi, arriva in prestito dall’Empoli. "La scorsa stagione sono riuscito a segnare diversi gol e assist, ma una delle mie caratteristiche è anche la corsa e la quantità".

Renzi ha fatto tutta la trafila nelle giovanili azzurre fino alla Primavera e per lui è il primo anno tra i grandi. "A livello personale mi aspetto una crescita. A livello collettivo spero di aiutare la squadra". Con il suo acquisto l’Arezzo ha completato il reparto mediano composto dagli altri due under Damiani e Bianchi, dagli esperti Settembrini, Castiglia e Foglia e da Mawuli, prelevato in prestito dal Sud Tirol.