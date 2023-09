Il Foiano scatta a forza tre con Betti, Adami e Nannoni

FOIANO

3

FORTIS JUVENTUs

0

FOIANO (4-3-3): Lombardini; Manchia Bennati (22’ st Bruschi) Fanetti Tenti; Di Leo (29’ st Nannotti) Biagi (16’ st Verdelli) Cacioppini; Berneschi (40’ st Ferretti) Adami (38’ st Mazzi) Betti. All. Zacchei.

FORTIS JUVENTUS (4-3-3): Daddi; Baggiani Calzolari Marucelli Maliqaj (5’ st Parrini); Noferi(38’ st Bettoni) Serotti Parternò(38’ st Fabbri); Torricelli(5’ st Mearini) Oitana Munno (12’ st Compagna). All. Magera.

Arbitro: Boeddu di Prato.

Reti: 4’ st Betti, 19’ st Adami, 33’ st Nannoni

Note: spettatori 300 circa. Giornata estiva, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Munno (F). Angoli: 6-3 per la Fortis Juventus. Recupero: 1’ pt - 6’ st.

FOIANO – Amaranto a forza tre alla prima di campionato contro una squadra come la Fortis Juventus, non certo l’ultima arrivata in Eccellenza, riscattando così l’esordio in Coppa Italia che ha visto i ragazzi di Zacchei cadere per 1-0 contro la Sinalunghese nei minuti di recupero.

Allo stadio dei Pini c’è un buon pubblico in quello che di fatto è il primo banco di prova. La partita è piacevole nonostante il gran caldo, ma le emozioni vere arrivano nella ripresa quando Betti, dopo solo quattro minuti devia in porta il gol del vantaggio.

La Fortis Juventus accusa il colpo e in poco tempo incassa il 2-0 con Adami e il 3-0 per mano di Nannoni senza riuscire a impostare una reazione necessaria per andare almeno a riaprire i giochi.

Si va avanti fino al 96’ quando il risultato sembra comunque ormai in cassaforte e per il Foiano arrivano i primi tre punti della stagione.