Il Foiano di Zacchei all’assalto della Lastrigiana

Mercoledì di campionato per il Foiano che alle 14,30 ospiterà la Lastrigiana. Una sfida a dir poco delicata per la formazione di Filippo Zacchei che in virtù del passo falso di domenica scorsa in casa del Porta Romana per 4-3 è scivolata fin troppo vicina alla zona rossa. Il terzultimo posto è lontano solo un punto, senza contare che il Firenze Ovest viaggia alla stessa velocità degli amaranto. L’avversario di giornata è sicuramente da prendere con le molle. La Lastrigiana ha sei punti in più degli amaranto, lontano dalle zone nobili trovandosi a metà classifica.

Vincere oggi potrebbe essere per gli ospiti l’occasione giusta per allungare in acque ancor più tranquille, andando di fatto in prossimità della salvezza. Per il Foiano invece servono solo ed esclusivamente i tre punti per provare a riprendere il cammino, lontano da acque agitate e non certo in prossimità della zona calda della graduatoria.