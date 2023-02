Zenith Prato

1

Foiano

0

ZENITH PRATO: Brunelli, Diffini, Gonfiantini, Gori, Parenti, Chiavacci, Lunghi, Safina, Falteri, Caggianese, Silva Reis. Allenatore: Simone Settesoldi.

FOIANO: Goretti, Nocentini, Tenti, Costantini, Boninsegni, Bennati, Cacioppini, Verdelli, Pareggi, Minocci, Acatullo. Allenatore: Filippo Zacchei.

Arbitro: Curcio di Siena

Reti: 58’ Gonfiantini.

PRATO – Una rete di Gonfiantini ad inizio ripresa condanna il Foiano sul campo dello Zenith Prato. Una partita che aveva visto gli amaranto patire con il piglio giusto. I ragazzi di Zacchei creano e costruiscono azioni interessanti senza però trovare il modo di chiamare in causa a dovere Brunelli. Lo Zenith con il passare dei minuti cresce e sul finire del primo tempo colpisce anche una traversa. Nel miglior momento degli amaranto arriva la rete dei padroni di casa. La retroguardia del Foiano non controlla un pallone vagante al limite dell’area e Gonfiantini ne approfitta per segnare il gol che decide la partita. Nel finale sono almeno quattro le occasioni da gol non sfruttate dal Foiano.