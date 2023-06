Il derby Magnaghi-Soleri Ma prima l’assalto a Gori

Il mercato dell’Arezzo accende la fantasia dei tifosi sul nuovo centravanti in serie C. Il ritorno di Gabriele Gori è una possibilità che piace: il classe 1999, ha lasciato un buon ricordo ad Arezzo dove nella stagione 2019-20 segnò 9 reti in 21 partite prima del Covid.

Arriva da una stagione un po’ in sordina, in B, con la Reggina, ma a 24 anni è in grado di fare la differenza in serie C. A Giovannini piace, ma c’è da attendere. Ha diverse richieste e un ingaggio alto. Due elementi che rendono l’affare non semplice.

La sensazione è che Giovannini ci proverà lasciandosi aperte delle alternative. Il cartellino di Gori è della Fiorentina: i contatti con la Viola sono già avviati. Per Gori scegliere Arezzo significherebbe scendere di categoria, ma potrebbe essere la piazza ideale per rilanciarsi.

Nel taccuino di Giovannini c’è anche il nome di Edoardo Soleri. Romano, classe 1997, ha un contratto con il Palermo in scadenza nel 2025. Dopo essere stato tra i protagonisti della promozione in cadetteria dei rosanero, nell’ultimo campionato di B ha messo a segno 4 reti. Tra le alternative a Gori prende quota quella di Simone Magnaghi. Giovannini lo conosce molto bene avendolo già avuto a Pontedera dove ha vissuto la sua stagione migliore timbrando il cartellino per ben 16 volte. Trent’anni ancora da compiere, Magnaghi è attualmente al Pordenone, ma la la precaria situazione societaria dei friulani (a rischio iscrizione) potrebbe indurlo a partire. Su di lui c’è anche l’interesse della Lucchese.

Se il dg scegliesse in prospettiva occhio ad Alessandro Faggioli della Virtus Entella. Sette gol, ma in appena 10 presenze da titolare. Ha 23 anni e ampi margini di crescita.

Nel frattempo è tornato a parlare Paolo Indiani. Il tecnico amaranto ha rilasciato qualche breve dichiarazione a margine della premiazione del Timone d’oro che si è svolta giovedì all’hotel Minerva.

"Mi auguro che l’Arezzo sia la mina vagante del prossimo campionato – ha affermato Indiani sornione e sul mercato ha aggiunto – sono fiducioso che sarà un gruppo competitivo".

Andrea Lorentini