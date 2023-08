Il ct aretino alla conquista dei Mondiali Bennati: "Voglio una corsa di testa"

di Andrea Lorentini

La nazionale di Daniele Bennati va all’assalto del mondiale. Si corre oggi, a Glasgow, la prova elite maschile, la più attesa che assegnerà il titolo iridato su strada professionisti. Gli azzurri guidati dal ct aretino non partono con i favori del pronostico, ma proveranno a sorprendere le nazionali più accreditate. Bennati si affiderà all’esperienza di Trentin e Oss e spera in una giornata brillante di Bettiol: sono loro i principali riferimenti di una squadra completata da Bagioli, Baroncini, Pasqualon, Rota e Sbaragli, giovani di prospettiva sui quali il nostro ciclismo si augura di poter contare in futuro.

Sulle strade scozzesi, il Belgio è la grande favorita.

"Dobbiamo essere squadra per fare una bella corsa e ottenere un bel risultato" questo il diktat di Bennati alla vigilia dell’evento, che torna in una collocazione pienamente estiva.

"Abbiamo provato anche la salita del tratto in linea, prima di arrivare al circuito. Il giudizio complessivo non cambia: tracciato nervoso. Il tempo giocherà un ruolo determinante - spiega il ct Bennati - il circuito finale è aperto a tanti corridori. Dovremo riuscire a interpretare bene le situazioni di corsa che si presenteranno. Sarà fondamentale correre nelle prime posizioni del gruppo".

L’Italia, dunque, c’è anche se non sarà il faro della corsa. I principali favoriti alla vittoria finale sono i fuoriclasse belgi Evenepoel (campione uscente) Van Aert e Van De Poel, ai quali proverà ad opporsi il danese Pedersen. Senza dimenticare il talento sloveno Pogacar.

Per l’ex corridore di Castiglion Fiorentino è il secondo mondiale da commissario tecnico e primo grande obiettivo di questo 2023. A settembre poi si disputerà il campionato europeo. Partenza da Edimburgo per arrivare a Glasgow dopo 272,4 chilometri. Il secondo disegno più lungo del nuovo millennio. Primi 120 chilometri in linea, con le due salite di Bonnybridge (4.4 km al 3.4%) e di Crow Road (5,6 km al 4%) che, pur essendo le più dure non dovrebbero fare la differenza. La musica cambia con l’ingresso nel circuito cittadino di Glasgow: un anello di 14.3 km da percorrere ben dieci volte. Disegno estremamente tecnico e ricchissimo di curve ad angolo retto che sarà un continuo saliscendi.

Otto gli strappi per ogni giro, in rapidissima successione e con i 250 metri al 6% di Montrose Street a chiudere la serie. Strappi brevi, non durissimi, ma che offriranno comunque continue opportunità a chiunque vorrà attaccare.