Il clou tra Casentino Academy e Sansovino

AREZZO

Prosegue il duello a distanza tra Sansovino e Asta con la seconda e la prima della classe impegnate oggi fuori casa. I savinesi alle 15 saranno di scena sul campo del Casentino Academy, autentica rivelazione di questo torneo, quarta forza del girone, che oggi proverà a gettare il cuore oltre l’ostacolo contro la corazzata arancioblù, seconda a meno sei dalla vetta occupata dall’Asta. I senesi nel pomeriggio andranno a fare visita ad un Lornano Badesse ferito, reduce da un periodo a dir poco negativo che ha portato i senesi in piena zona rossa.

Zona rossa dove si trova il Subbiano, finalista di Coppa Italia, che cerca però adesso la tranquillità in campionato dovendo puntare ai tre punti nella sfida casalinga contro il Montagnano tornano ad inseguire le zone nobili della classifica. Il Lucignano affronterà in casa un Torrenieri in salute, mentre il Montalcino riceverà il Pienza. Turno di riposo per il fanalino di coda Pratovecchio.