Il Casentino Academy affronta la capolista

Parte domani alle 15 con l’anticipo tra la capolista Asta e il Casentino Academy – terza della classe è autentica rivelazione del torneo – il girone D di Promozione. La Sansovino, seconda a sei punti aspetta tifando Casentino Academy, per poi affrontare domenica in casa l’Alberoro in un derby mai banale. Per il Montagnano ritorno tra le mura amiche contro un Lornano Badesse scovolato nei bassifondi della graduatoria. E a proposito di zona rossa il Subbiano, terzultimo, dopo l’arrivo di Andrea Benedetti in panchina al posto di Dimitri Bronchi ha in calendario lo scontro diretto con il Pienza con in palio punti chiave per la salvezza visto che i senesi precedono i gialloblù di due punti. Sempre in tema di scontro salvezza il Pratovecchio sarà ospite del San Quirico.