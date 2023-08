Il Buitoni sente l’età

Il 15 ottobre 1933 veniva inaugurato lo stadio Buitoni, dall’azienda che per anni ha fatto la storia della pasta. Lo stadio fu donato dalla Buitoni all’amministrazione comunale nel 1994, sindaco Luigino Sarti e ci sono stati lavori per gli spogliatoi, per gli uffici e, per motivi di sicurezza un intervento recente che ha portato a una nuova struttura senza tener contro della tribuna stampa: avere di fronte chi effettua riprese, non permette agli altri addetti ai lavori di vedere nulla. Da parte societaria dicono di essere limitati da decisioni che non permettono nuovi interventi, ma con un campionato di serie D che è alle porte e per una società che ha 102 anni di età, ci sembra che il problema vada risolto. Anche i bagni uomini, fatiscenti, non esistono quasi più. Sembra che la Soprintendenza voglia le cose a regola d’arte, non di quelle che poi ci si debba rimettere le mani: un atto definitivo. Architettonicamente lo Stadio Buitoni a due mesi dai 90 anni presenta una Torre, che ricorda quella dello stadio Artemio Franchi di Firenze.

"Siamo vicini a quanto prospettato sia da parte degli addetti ai lavori – a parlare è il sindaco biturgense Fabrizio Innocenti – per l’inizio del torneo di serie D la soluzione sarà trovata".

F.P.