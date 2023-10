Il Borgo con Tasholli è di scena a Foligno

Nella quarta giornata del campionato di serie B maschile, girone F, la New Volley Borgo Sansepolcro è di scena a Foligno contro la Intervolley in un match della massima importanza per entrambe, che avrà inizio alle 21 odierne al palasport "Giuseppe Paternesi". Dopo le due sconfitte iniziali, sabato scorso è arrivato il primo punto stagionale per i biturgensi, battuti in casa al tie-break dal Prato dopo oltre due ore che alla fine hanno lasciato l’amaro in bocca. Sotto per 1-6 nell’ultima frazione, Mattei e compagni erano arrivati fino all’11-13 con la palla da giocare, poi l’opportunità è sfumata. Nota positiva: l’esordio in gialloblù dell’opposto Fatijon Tasholli, 24enne italiano con la famiglia di origine kosovara, che si è presentato realizzando 30 punti. Il suo apporto sarà quindi fondamentale anche questa sera.