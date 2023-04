Iacomoni: "Sansovino non fermarti"

"Sono contento: ma non fermiamoci ora". Il patron della Sansovino Alessandro Iacomoni pensa già alla semifinale playoff di domenica a San Giovanni Valdarno contro il Lanciotto Campi per salire in Eccellenza. In panchina siede il fratello Marco: "Serve umiltà, coesione, sacrificio e magari qualche infortunio in meno che non ci ha consentito di volare anche se abbiamo perso una sola partita" aggiunge Iacomoni.

"Siamo stati bloccati dalla pandemia ma di passi in avanti ne abbiamo fatti tanti. Intanto, il settore giovanile della Sansovino è il fiore all’occhello per tutta la Valdichiana , con oltre 300 tesserati, istruttori di livello, uno staff sanitario completo e che dire della Sansovino Women del tecnico Valentina Fambrini che sta facendo benissimo in Eccellenza contendendo il prmato al Livorno e che ha vinto la coppa Toscana di categoria".

Insomma gli obbiettivi restano ambiziosi. "Certamente si anche se conta rimanere con i piedi per terra, niente voli di fantasia. Solamente con la dedizione e passione potremmo essere in grado di regalare importanti soddisfazioni".

G.P.