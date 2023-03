I viola di Fani all’attacco

AREZZO

L’Eccellenza torna in campo. Questo pomeriggio andrà in scena il turno infrasettimanale che oltre ad inaugurare il mese di marzo sarà valido come ventisettesima giornata di campionato, con calcio di inizio alle 14,30.

In campo solo due aretine su tre. Il Foiano di Filippo Zacchei, tra l’altro a riposo domenica scorsa, ha positicipato questo turno a mercoledì prossimo 8 marzo quando allo stadio dei Pini arriverà la Lastrigiana. Oggi quindi occhi puntanti sulla Castiglionese di Roberto Fani. I viola sono reduci dal ko casalingo contro il Figline. Un 2-0 fin troppo severo per la formazione aretina, complici anche le numerose assenze (Menchetti, Falomi e Talladira). La speranza è quella di recuperare alcuni elementi e soprattutto ottenere i tre punti da una trasferta quanto mai scivolosa. I viola oggi pomeriggio saranno di scena a Prato, contro il Prato 2000 che si trova all’ultimo posto in classifica di questo girone di Eccellenza, dove ha collezionato 8 pareggi e ben sedici sconfitte con 48 gol al passivo e 14 all’attivo. Guai comunque a sottovalutare l’avversario.

Per la Baldaccio invece, reduce dal ko maturato oltre il 90’ contro il Mazzola Valdarbia, ecco la trasferta a dir poco impegnativa in casa del Signa, quanto della classe insieme a Zenith Prato e Pontassieve, che con i suoi 38 punti insegue una posizione sul trenino playoff. Per la Baldaccio Bruni, che ha perso il portiere Vassallo per un infortunio al ginocchio, oggi potrebbe esserci anche il debutto dal primo minuto di Vaccarecci (ex Sporting Trestina) tra i pali.

Il programma di questo turno si completerà con Figline-Chiantigiana, Fortis Juventus-Sinalunghese, Pontassieve-Porta Romana, Rondinella Marzocco-Colligiana e Zenith Prato-Firenze Ovest.

M.M.