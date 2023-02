I torelli di Martini trascinati da Mazzoni

Mentre prosegue il testa a testa in cima alla classifica del torneo di Promozione tra Asta e Sansovino, con i senesi a più quattro sui savinesi, la copertina dopo l’ultima giornata di campionato è tutta del Montagnano. I torelli di Martini hanno superato di misura l’Alberoro davanti ad un pubblico che difficilmente si vede anche in categoria superiori. Una rete sugli sviluppi di una punizione di Mazzoni ha portato il Montagnano lontano dalla zona rossa e con la possibilità di vedere a solo due lunghezze il primo posto utile per i playoff. Di contro l’Aberro, salito velocemente nelle ultime due giornate, si attesa a metà classifica raggiunto proprio dal Montagnano che nel prossimo turno, domenica 19 febbraio, alle 15 dovrà vedersela contro il Casentino Academy in trasferta per quella che è una prova di maturità proprio per misurare le ambizioni dei torelli.