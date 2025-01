I titoli toscani Under13 in palio al Tennis Giotto

Arezzo, 6 ottobre 2021 - I migliori tennisti Under13 della Toscana si sfidano sui campi del Tennis Giotto. Il circolo aretino ospita il master finale del circuito Super Slam 2021 rivolto a ragazzi e ragazze del 2008 che terminerà con l’assegnazione dei titoli regionali maschili e femminili, nel singolo e nel doppio. Il torneo è in programma da domenica 10 a domenica 17 ottobre sui campi di via Divisione Garibaldi e rappresenta una novità nel panorama tennistico giovanile, ponendosi al termine di un percorso che nel corso della stagione ha impegnato centinaia di atleti di tutti i circoli toscani. Il Super Slam si è infatti sviluppato attraverso cinque tappe che hanno permesso di stilare una graduatoria che ha riunito i tennisti dell’Under13: i primi otto maschi e le prime otto femmine si confronteranno ora ad Arezzo con l’ambizione di laurearsi campioni regionali.

Il master prevede due gironi con la presenza ciascuno di quattro tennisti e di quattro tenniste, con i primi due di ogni raggruppamento che guadagneranno l’accesso alle semifinali di sabato 16 ottobre, mentre le finali sono in programma il giorno successivo dalle 10.00. Tra i maschi in gara, ben due sono del Tennis Giotto: Raffaele Ciurnelli e Lorenzo De Vizia, due tra le maggiori promesse del tennis giovanile nazionale, cercheranno nuova gloria dopo aver vinto il titolo italiano nel doppio Under13. Questa coppia, tra l’altro, si presenta all’appuntamento forte anche dei titoli di campione e di vicecampione toscano nel 2020 nell’Under12 perché la scorsa edizione dei campionati regionali si era conclusa con la vittoria di Ciurnelli nel derby aretino in finale contro De Vizia.

«Il Tennis Giotto - commenta il direttore generale Jacopo Bramanti, - torna ad ospitare una manifestazione di alto livello. Ringraziamo il Comitato Regionale per l’assegnazione di un master che chiude un lungo e impegnativo circuito di tornei e che permetterà di assistere sui nostri campi agli incontri tra i più forti Under13 della Toscana».